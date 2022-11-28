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Мурманская область. Арктика (16+)28.11.22 18:00

Указывайте в резюме сумму зарплаты, чтобы выйти на работу быстрее

Изменения в подборе персонала за год: рекрутеры стали чаще отдавать предпочтение резюме, где указана конкретная денежная сумма. Брать на работу с окладом больше, чем предполагает вакансия, стали реже: в приоритете — опытные и универсальные специалисты. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1000 менеджеров по персоналу из всех округов страны.

При подборе персонала 44% работодателей в первую очередь рассматривают резюме кандидатов, указавших в резюме конкретную денежную сумму, в прошлом году таких компаний было меньше (37%). Сегодня лишь у 3% компаний в приоритете соискатели, написавшие вместо зарплатных ожиданий «оклад по договоренности». В каждой второй организации (51%) очередность рассмотрения резюме не зависит от того, указан ли в них предполагаемый доход.

Резюме соискателей, претендующих на оклад больший, чем указано в вакансии, всегда рассматривают 39% работодателей. Ещё 35% действуют так лишь в отношении некоторых позиций. Каждая пятая компания (19%) не интересуется такими резюме. По сравнению с прошлым годом число работодателей, всегда готовых к переговорам со слишком «дорогими» кандидатами, снизилось, а число тех, кто рассматривает резюме с более высоким предполагаемым доходом лишь на определенные вакансии, напротив, возросло. Очевидно, что в новых экономических условиях подбор становится точечным.

За какие качества работодатели готовы принять на работу специалиста на более высокую зарплату, чем изначально предполагала вакансия? Чаще всего менеджеры по персоналу сообщают, что принять такое решение их побудил большой опыт работы кандидата (38%), его высокая квалификация (25%) и готовность исполнять больше обязанностей (20%). О том, что значимой оказалась уникальность специалиста, рассказали 7% рекрутеров.

По сравнению с прошлым годом, бизнес стал чаще проявлять готовность платить больше за опыт, универсальность и уникальность специалистов.

Время проведения: 27 октября — 22 ноября 2022 года.

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