Укладка асфальта на 24 улицах Мурманска будет завершена до конца сентября

В Мурманской области продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сегодня о ходе производства работ на объектах в рамках оперативного совещания министр транспорта и дорожного хозяйства Артём Гришин доложил губернатору.

На сегодняшний день в регионе завершены работы на 13 объектах: пять участков улично-дорожной сети в Коле и восемь трасс областной собственности. На региональных магистралях всего было уложено более 300 тысяч квадратных метров асфальта. Подрядчик нанес более 11 тысяч квадратных метров горизонтальной разметки.

В столице Заполярья в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 2020 года работы ведутся на 25 из 27 объектов улично-дорожной сети.

«Укладка асфальта на одиннадцати улицах Мурманска будет завершена к завтрашнему дню, на ещё 13 – до конца сентября. В октябре будут завершены работы на улица Генералова, в декабре – на улице Солнечной, где в этом году не планируется укладка асфальта, – рассказал Артём Гришин. – В ежедневном, «ручном» режиме контролируем ход реализации программы».

Как отмечали ранее в правительстве, на низкие темпы работ по ряду улиц оказал влияние низкий уровень решения технических вопросов между заказчиком и подрядчиком.

«В следующем году все контракты должны быть подготовлены иначе, по более жёсткой форме, нужно прописать каждый этап работ. Ваша задача, чтобы подобного бардака больше не повторялось, – сказал Андрей Чибис. – В регионе должна быть создана единая система контроля за всеми проектами, чтобы мы моментально видели нарушение сроков и исправляли ситуацию, не дожидаясь сентября».

Также на оперативном совещании губернатор Мурманской области поручил министру транспорта и дорожного хозяйства Артему Гришину разобраться с ремонтом улицы Пушкина в Апатитах, где подрядчик к работам приступил ещё в мае, однако не завершил до сих пор. Как подчеркнул губернатор, жителям региона не важно наименование программы, по которой их улицу раскопали и бросили, людям нужна удобная и безопасная среда для жизни.