Укладка асфальта на дороге Умба-Кандалакша завершена опережающими темпами

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 2022 год выполнены работы по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения Умба-Кандалакша. Заказчиком работ выступило Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области («Мурманскавтодор»).

Подрядной организацией ООО «Управляющая компания «Мурманское дорожное управление» в рамках исполнения государственного контракта в 2021 году проведены работы по укладке 70 тысяч 820 квадратных метров асфальтобетонного покрытия. При этом контракт предполагал ремонт трассы только в 2022 году, однако подрядчик успел завершить асфальтирование до наступления неблагоприятных погодных условий уже в этом году.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, масштабная дорожная кампания 2021 года позволила за один сезон увеличить количество дорог в нормативном состоянии до 46% от общего числа.