Укладка асфальта в рамках нацпроекта в Мурманской области выполнена на 108% от плана 2022 года

В ходе оперативного совещания глава Мурманской области Андрей Чибис подвёл промежуточный итог выполнения дорожных работ в 2022 году. Губернатор отметил, что ряд работ выполняется опережающими темпами.

«В этом году, как и в прошлом, нам удаётся не только выполнить план нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на этот год, но и приступить опережающими темпами к плану на следующий. Так, укладка асфальта выполнена уже на 108% – это свыше 500 тысяч квадратных метров только в рамках нацпроекта», – подчеркнул глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, также в Мурманской области выполняются дорожные работы в рамках региональных программ, плана «На Севере – жить».

«В этом году в рамках плана мы обновляем дорожное полотно на 110 улицах области. И на сегодняшний день этот план также близок к завершению. Всего по области в этом году будет обновлено более 1 млн квадратных метров асфальта», – отметил губернатор.



Фото: https://gov-murman.ru