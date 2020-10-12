Укладка верхнего слоя асфальта в рамках дорожного нацпроекта завершена на 21 объекте в Мурманске

Сегодня в рамках оперативного совещания министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артем Гришин рассказал о реализации в регионе национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Подрядчики продолжают работы на территории столицы Заполярья. По словам профильного министра, завершение всех объектов улично-дорожной сети Мурманска запланировано до конца октября.

«Сейчас на завершение работ должны быть брошены все силы. Больше таких сроков не будет, – подчеркнул глава региона Андрей Чибис. – Необходимо довести объекты до завершения с надлежащим качеством, это главный приоритет».

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в Мурманской области в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на сегодняшний день полностью завершены ремонтные работы на региональных трассах и в Коле общей протяженностью более 43 километров. Всего в 2020 году запланировано привести в порядок 40 объектов улично-дорожной сети на территории субъекта, 27 из которых – в столице.

«Ремонт 20 улиц на сегодняшний день выполнен на 93%, семи капиталоемких объектов – на 60%. Укладка верхнего слоя асфальта выполнена на 21 дороге из 27, – рассказал Артем Гришин. – Подрядчики работают без выходных, максимально вовлечены все возможные силы для того, чтобы до конца месяца нацпроект в Мурманске был завершен. Мы в свою очередь держим ситуацию на ежедневном пристальном контроле».