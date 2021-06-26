Укладку верхнего слоя дороги на проспекте Кирова в Мурманске планируют начать на следующей неделе

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Мурманске ремонтируется 26 объектов. По состоянию на 25 июня в работе 12 дорог. Вчера министр транспорта и дорожного хозяйства региона Артем Гришин вместе с представителями заказчика и строительного контроля проверили ход работ на проспекте Кирова.

Строительно-монтажные работы на участке дороги от переулка Хибинского до улицы Марата выполняет подрядная организация ООО «Фортуна». По договору работы должны быть завершены до 31 августа, к настоящему моменту они выполнены на 55%.

«Подрядчик приступил к работе на 5 дней раньше запланированного срока – с 25 мая. Работы идут в графике. Мы надеемся, что коллеги сдадут объект раньше запланированного, но главное для нас это качество. Погода позволяет, темпы хорошие, техники и сотрудников непосредственно на объекте достаточно. Существуют небольшие сдвиги по времени, связанные с различными согласованиями с сетевыми организациями, а также корректировки плана работ из-за интенсивности движения на ремонтируемых городских участках. Наша обязанность это контролировать, чтобы общий срок производства работ не был нарушен», – отметил Артём Гришин.

На объекте уже выполнено фрезерование асфальтобетонного покрытия проезжей части, демонтаж бортовых камней и их вывоз, демонтаж искусственной неровности из асфальтобетонной смеси, разборка покрытий и оснований асфальтобетонных тротуаров, устройство выравнивающего слоя. Идёт подготовка к установке бортовых камней и тротуаров.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, технический директор подрядной организации Александр Спиридонов отметил, что организация стремится нарастить темп работы, чтобы сдать объект раньше.

«Здесь очень большой трафик, даже с учётом летнего периода. Укладку верхнего слоя ориентировочно начнём уже в конце следующей недели, в ночное время. Водителей просим постараться на этот период найти пути объезда, чтобы не мешать производству работ», – сказал Александр Спиридонов.