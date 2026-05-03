Украденное детство и великий подвиг: спектакль, который отзывается в каждом сердце

1 мая в Детской театральной школе Мурманска прошёл показ спектакля «Дети военного Мурмана». Это постановка о детях прифронтового города, о защитниках Мурманска и тружениках тыла. О тех, чей вклад в Победу по праву сравним со вкладом фронтовиков. В основе спектакля — реальные воспоминания и биографии мурманчан.

На сцене звучат настоящие имена и фамилии детей, которым война не оставила права на обычное детство. Их мечты, дружба, первая любовь, планы на будущее — все было разрушено в один день. Но Мурманск жил и боролся. Автор пьесы и режиссёр-постановщик — заслуженный работник культуры РФ Елена Крынжина, режиссёер-педагог — Мария Юрьева.

В спектакле заняты учащиеся, выпускники и преподаватели Детской театральной школы. Постановка впервые была представлена зрителям в 2015 году. За это время её показали более 70 раз, спектакль посмотрели свыше 20 тысяч человек из Мурманской области, других регионов России и зарубежных стран.

Показы приурочены к 81-й годовщине Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

