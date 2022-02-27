В течение прошедших суток группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке российских Вооруженных Сил провела успешные наступательные действия и установила контроль над населенными пунктами Новоахтырка, Смоляниново, Станично-Луганское. Глубина продвижения вглубь обороны с начала наступательной операции составила 52 километра. Об этом сегодня сообщили на брифинге официального представителя Минобороны России.

Как пишет департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, «группировка войск Донецкой Народной Республики, продолжила наступление в направлении Петровское, продвинувшись вперед ещё на 12 километров. Взяты под контроль Павлополь и Пищевик. За прошедшие сутки Вооруженными Силами Российской Федерации были полностью блокированы города Херсон и Бердянск. Также взяты под контроль город Геничевск и аэродром Чернобаевка под Херсоном.

В ходе проведения специальной военной операции продолжается процесс массового отказа украинских военнослужащих от продолжения боевых действий. 26 февраля в Харьковской области 302-й зенитный ракетный полк ВСУ, оснащенный комплексами ПВО «Бук М-1», добровольно сложил оружие и сдался. Задержан 471 украинский военнослужащий. Всем украинским военнослужащим оказывается уважительное отношение и помощь. После оформления документов они будут отправлены к своим семьям.

26 февраля с 16.00 до 16.20 украинские националисты из батальона «Азов» нанесли удары реактивными системами залпового огня «Град» по жилым кварталам населенного пункта Сартана в пригороде Мариуполя и по школе №8 города Мариуполь. В результате есть разрушения жилых домов и имеются погибшие среди мирного населения. Минобороны России предупреждало о подготовке украинскими националистами подобных провокаций.

Вооруженные Силы Российской Федерации ударов по городам и населенным пунктам не наносят, принимают все меры для сохранения жизни мирных граждан.

26 февраля Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли ещё один удар высокоточным оружием большой дальности с использованием крылатых ракет воздушного и морского базирования по объектам военной инфраструктуры Украины.

К настоящему времени Российскими Вооруженными Силами поражены 975 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них: 23 пункта управления и узлы связи ВСУ, 3 радиолокационных поста, 31 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 48 радиолокационных станций. Сбиты: 8 боевых самолётов и 7 вертолётов, 11 беспилотных летательных аппаратов, две тактические ракеты «Точка-У».

Уничтожено 223 танка и другие боевые бронированные машины, 28 самолётов (на земле), 39 реактивных систем залпового огня, 86 орудий полевой артиллерии и минометов, 143 единицы специальной военной автомобильной техники».

Сегодня Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил России с профессиональным праздником и выразил благодарность тем военнослужащим, которые в настоящее время несут службу на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Вы не раз на деле доказывали, что готовы в любых, сложнейших условиях действовать максимально эффективно и всегда с честью выполняете воинский долг по защите родной страны и наших граждан, по обеспечению национальных интересов России. Особую признательность хочу выразить тем, кто в эти дни героически выполняет свой воинский долг в ходе специальной операции по оказанию помощи народным республикам Донбасса», - цитирует президента пресс-служба Кремля.

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