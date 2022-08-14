Украинские националисты продолжают прикрываться «живым щитом»

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти продолжает фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан, а также использования украинскими вооруженными формированиями гражданских объектов в военных целях.

Как сообщает function.mil.ru, «в Ясной Поляне Донецкой Народной Республики в общежитии экономико-машиностроительного лицея №65 (ул. Мориса Тореза) украинские националисты оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов, при этом эвакуация жителей близлежащих домов не проводилась;

в Гутах Харьковской области в здании школы дислоцируются боевики националистического батальона «Правый сектор»*, подходы образовательному учреждению заминированы, но местное население об этом умышленно не предупреждено;

в Николаеве на территории детского сада №117 (ул. Шоссейная) подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, позиции артиллерии и склады боеприпасов, при этом жители близлежащих домов в безопасные места не эвакуированы.

Кроме того, в Краматорске Донецкой Народной Республики в густонаселенных жилых кварталах (Краматорский бульвар, ул. Дворцовая, ул. М. Примайченко, ул. Парковая) украинские националисты оборудовали огневые позиции, разместили бронетехнику, артиллерийские орудия и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты, провоцируя ответный огонь подразделений Вооруженных сил России и народной милиции Донецкой Народной Республики. При этом мирным жителям запрещено покидать свои дома, националисты фактически используют их в качестве «живого щита».

Подобные действия украинских властей демонстрируют полное безразличие к судьбам собственных граждан и абсолютное пренебрежение всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права».

* - «Правый сектор» - организация внесена в список запрещенных в России организаций.

Фото: https://vk.com/mil