Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве «живого щита» свыше 4,5 млн мирных граждан

Вчера вечером во время заседания Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине с заявлением выступил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев, который сказал:

- Российская Федерация, руководствуясь исключительно принципами международного гуманитарного права, продолжает масштабные мероприятия по оказанию всесторонней помощи населению в Донецкой и Луганской народных республик, а также в контролируемых районах Украины.

Сегодня (в двадцать шестой раз) с 10 часов утра российская сторона предоставила коридоры для эвакуации мирного населения и иностранных граждан на киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском направлениях. Выход по данным маршрутам предусмотрен как в Россию, так и в сторону западных границ Украины через контролируемые официальным Киевом территории.

Из предлагаемых российской стороной гуманитарных коридоров украинские власти согласовали только два, но при этом в очередной раз – ни одного маршрута в Россию.

На текущие сутки Киев заявил об открытии девяти дополнительных коридоров на запорожском и полтавском направлениях. Российская Федерация согласилась и с этими предложениями.

На всех маршрутах, в том числе заявленных украинской стороной, Вооруженные Силы России продолжают выполнять взятые на себя обязательства по соблюдению «режимов тишины».

Средствами объективного контроля, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов, ежедневно фиксируется обстановка на гуманитарных маршрутах. Достоверно установлено, что местными администрациями оповещение граждан об открытии гуманитарных коридоров не проводилось, информация о времени и месте сбора населению в очередной раз намеренно не сообщалась.

В свою очередь подразделения ВСУ и батальоны неонацистов использовали «режимы тишины» для восстановления боеспособности, оборудования огневых позиций в жилых кварталах, больницах, школах и детских садах, где в качестве «живого щита» насильно удерживается мирное население.

По свидетельствам сдавшихся в плен украинских военнослужащих в националистические батальоны систематически поступают указания от киевских властей на подготовку постановочных видеосюжетов о бесчинствах и массовых убийствах мирных граждан, мародерстве и разрушениях социальной инфраструктуры, совершенных якобы российскими военнослужащими.

Особый цинизм националистов заключается в том, что для выполнения подобных заказов они идут на все, не жалея ни женщин, ни стариков, ни детей. Задача таких материалов – создание негативного информационного фона вокруг проведения специальной военной операции Вооруженными Силами России.

Но, несмотря на это, большая часть населения Украины, зная истинное положение дел «на земле» ищет любые возможности эвакуации в Российскую Федерацию.

Это подтверждают поступившие только за прошедшие сутки по различным каналам в официальные структуры Российской Федерации 1734 обращения с просьбами об эвакуации в Россию, а всего в базе данных их уже 2 млн 732 тысячи 405 из 2118 населенных пунктов Украины.

Без участия официальных властей, из Донецкой и Луганской народных республик, а также опасных районов Украины эвакуированы в Россию 19247 человек, из них – 4078 детей, а всего с начала специальной военной операции – уже 488930 человек, из которых 101423 ребёнка.

Государственную границу Российской Федерации пересекли 59848 ед. личного автотранспорта, из них за сутки – 2822 ед.

29 марта 2022 г. из Мариуполя, также без какого-либо участия украинской стороны, удалось эвакуировать 3135 человека, всего от беспредела, устроенного неонацистами, из города спасены уже 108802 человек.

Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве «живого щита» свыше 4,5 млн мирных граждан в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе и более чем в двух десятках других крупных населенных пунктов, а также 6 515 граждан из 19 иностранных государств.

Кроме того, в украинских портах продолжают оставаться заблокированными более 60 иностранных судов. Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам безопасно выйти в открытое море.

Вооруженные Силы России ежедневно с 8.00 до 19.00 (время московское) открывают гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины, протяженностью 80 и шириной 3 морских мили.

При этом украинская сторона готовность обеспечения безопасности выхода иностранных судов в район сбора по-прежнему не подтверждает и всячески уклоняется от взаимодействия в решении данного вопроса.

В очередной раз призываем Международную морскую организацию и руководство компаний судовладельцев оказать влияние на официальный Киев предпринять меры, направленные на деблокирование и обеспечение безопасности выхода судов иностранных государств из портов Украины.

По-прежнему сохраняется угроза дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств.

Со стороны Российской Федерации принимается весь комплекс исчерпывающих мер по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Черного, Азовского и Средиземного морей.

В субъектах Российской Федерации продолжают штатно функционировать более 9,5 тысячи пунктов временного размещения, где с прибывшими беженцами проводится индивидуальная работа и оказывается помощь в решении самых различных вопросов.

На пунктах пропуска размещено достаточное количество автобусов для перевозки людей к избранным местам проживания или в пункты временного размещения, где организованы медицинское обеспечение и горячее питание.

Федеральными органами исполнительной власти совместно с субъектами России, различными общественными организациями и патриотическими движениями продолжается накопление гуманитарной помощи.

…На пунктах сбора подготовлено свыше 22,5 тысячи тонн продуктов питания, лекарственных препаратов и предметов первой необходимости.

Начиная со 2 марта, Российской Федерацией уже доставлено 6078,3 тонны гуманитарных грузов, проведены 684гуманитарные акции, в том числе за истекшие сутки – 8 в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Киевской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 370 тонн продуктов питания, одежды, средств гигиены и лекарственных препаратов.

29 марта 2022 г. проводятся 25 гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Киевской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передаются 405 тонн предметов первой необходимости и продуктовых питания.

Детальный анализ результатов гуманитарной деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, общественных организаций, а также обращений, поступивших на горячую линию, ежедневно публикуется в информационном бюллетене Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине, размещаемом на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации в разделе «Сила V правде»/«Бюллетени».

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