«Группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке Вооруженных Сил Российской Федерации продвинулась на 56 километров и стремительно развивает наступление, - сообщает генерал-майор Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны России, во время брифинга. - Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики продвинулась ещё на 3 километра в направлении Петровское и завершает разгром резервов оперативно-тактической группы «Восток». Установлен контроль над населенными пунктами Анадоль и Андреевка.

В Северодонецке Луганской области националисты, действуя как заградительные отряды, под угрозой расстрела командиров пытаются остановить отступающие подразделения ВСУ и принудить к продолжению сопротивления. Заградотрядами националистов убиты 4 офицера ВСУ.

Из оккупированных ВСУ территорий Луганской народной республики прибывают беженцы. В настоящее время в Луганск прибыло уже более 300 семей, которым оказывается вся необходимая помощь.

В Мариуполе прибывшие из львовской области штурмовые отряды «Правого сектора» терроризируют мирных жителей. Националисты размещают бронетехнику и артиллерию в жилых кварталах, используя местное население в качестве «живого щита».

Подразделения ВСУ, отчаявшись сдержать наступление группировки войск Вооруженных Сил России, начали массовое применение боеприпасов, начиненных фосфором в пригородах Киева в близи аэродрома Гостомель.

Ими используются 122-миллиметровые снаряды к гаубицам Д-30 и реактивные снаряды к установкам БМ-21 «Град», ещё советского производства. Применение данных боеприпасов запрещено третьим протоколом Конвенции ООН «О негуманном оружии» 1980 года».

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