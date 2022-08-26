Украинские националисты в Авдеевке ДНР в здании детского сада оборудовали опорный пункт, а рядом разместили военную технику

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти продолжает фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан, а также использования украинскими вооруженными формированиями гражданских объектов в военных целях.

Как сообщает function.mil.ru, «в Авдеевке Донецкой Народной Республики в здании детского сада №11 (просп. Центральный) украинские националисты оборудовали опорный пункт, рядом с образовательным учреждением разместили военную технику, в том числе артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населённые пункты;

в Березнеговатом Николаевской области в доме культуры дислоцируются военнослужащие ВСУ, подходы к зданию заминированы, но местное население об этом умышленно не предупреждено;

в Кривом Роге Днепропетровской области в здании школы №125 (5-й Заречный микрорайон) националисты разместили опорный пункт и склад ракетно-артиллерийского вооружения, при этом эвакуация местных жителей не проводилась.

Кроме того, в Артемовске Донецкой Народной Республики в жилом комплексе (ул. Шевченко) подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, позиции артиллерии и склады боеприпасов, при этом местным жителям запрещено покидать свои дома, а все попытки граждан самостоятельно эвакуироваться в безопасные места жёстко пресекаются, люди фактически используются националистами в качестве «живого щита».

Такие преступные действия, со стороны украинских вооруженных формирований в очередной раз открыто демонстрируют бесчеловечное отношение официальных властей к судьбам собственных граждан и свидетельствуют о полном пренебрежении принципами международного гуманитарного права и нормами Женевских конвенций в части запрета размещения тяжелого вооружения в жилых зонах, использования гражданских лиц в качестве «живого щита» и объектов гражданской инфраструктуры в военных целях.

Фото: https://vk.com/mil