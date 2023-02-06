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Мурманская область. Арктика (16+)06.02.23 09:30

Украинские спецслужбы намерены в ближайшее время осуществить масштабную провокацию в Краматорске, представив её как очередное «злодеяние» российских войск

Министерство обороны РФ опубликовало срочное заявление Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в котором говорится, что «по подтверждённой несколькими независимыми источниками информации, украинские спецслужбы намерены в ближайшее время осуществить масштабную провокацию для обвинения России в совершении якобы «военных преступлений».

Для этого киевским режимом спланирован в городе Краматорск управляемый подрыв зданий местных наркологического и онкологического диспансеров (ул. Алексея Тихого, д.31), а также первой городской больницы (ул. Алексея Тихого, д.17) с целью обвинения России в якобы «преднамеренном ударе» по гражданским объектам.

В сопровождении сотрудников СБУ в город Краматорск уже прибыли журналисты западных СМИ, которые сейчас заселены в гостинице «Сапфир» (ул. Врачебная, д. 35).

При этом персонал медицинских учреждений в настоящее время эвакуирован. Все сотрудники до особых указаний переведены на удаленный формат работы.

В западных СМИ подрыв медицинских учреждений Краматорска будет представлен как очередное «злодеяние» российских войск, требующее ответной реакции мирового сообщества и ускорения поставок Киеву дальнобойных ракет для ударов по территории России.

На фоне военных неудач украинской армии киевские власти подобными провокациями пытаются усилить давление на общественное мнение западных стран, чтобы добиться расширения номенклатуры поставок современных вооружений и военной техники для ВСУ, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации. 

 

Фото: https://vk.com/mil

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