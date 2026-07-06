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Мурманская область. Арктика (16+)06.07.26 09:20

Украинские власти ещё раз продемонстрировали своё отношение к погибшим военнослужащим, как к расходному материалу

4 июля 2026 года Минобороны России сделало заявление с предложением проведения гуманитарной акции по выдаче тел погибших военнослужащих украинской армии, находящихся в городе Константиновка, после окончательного взятия под контроль российскими войсками этого населенного пункта и прекращения там боевых действий.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, в ходе проработки данного вопроса по линии спецслужб украинская сторона отказалась от этого предложения.

Таким образом киевский режим не сделал абсолютно ничего, чтобы тела погибших украинских военнослужащих были достойно захоронены родственниками.

Украинские власти ещё раз продемонстрировали своё отношение к погибшим военнослужащим, как к расходному материалу, который главным образом собирается на линию фронта в результате принудительной мобилизации.

Власти Украины не стали забирать тела боевиков ВСУ из Константиновки, чтобы не портить картинку надуманных «побед» перед саммитом НАТО. Об этом 5 июля написал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своих соцсетях. «Перед саммитом НАТО в Анкаре, им этого совсем не хочется. Они же намерены там просить деньги под будущие «перемоги», — написал Мирошник.

А вот военно-политический эксперт Ян Гагин считает, что власти Украины не хотят забирать многочисленные тела погибших в Константиновке боевиков ВСУ, стараясь избежать выплат компенсаций их семьям. «Естественно, в Константиновке тел погибших украинских солдат достаточно много. ВСУ бросают тела своих погибших, не забирают их, а также не эвакуируют раненых с линии фронта - это постоянная практика. Противник скрывает потери не только среди наёмников, но и среди своих военнослужащих, стараясь уйти от выплат семьям погибших, поскольку это очень большие деньги», - сказал РИА «Новости» Ян Гагин.

Он добавил, что украинские власти своими решениями и действиями в очередной раз демонстрируют отношение к людям как к ресурсу. 

Фото: https://vk.com/mil

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