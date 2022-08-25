Украинские власти продолжают демонстрировать полное безразличие к судьбам собственных граждан и абсолютное пренебрежение всеми нормами и принципами международного гуманитарного права

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти продолжает фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан, а также использования украинскими вооруженными формированиями гражданских объектов в военных целях.

Как сообщает function.mil.ru, «в Славянске Донецкой Народной Республики в здании профессионально-технического училища №146 (ул. Науки) украинские националисты оборудовали казарму и опорный пункт, вблизи образовательного учреждения разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты, при этом эвакуация мирного населения из данного района не проводилась;

в Николаеве в здании профессионального училища №7 (ул. Гетмана Сагайдачного) военнослужащими ВСУ оборудованы казарма и склад боеприпасов, по периметру выставлены блокпосты;

в Харькове в здании общежития (ул. Погорелова) боевиками подразделений территориальной обороны развернут опорный пункт, на прилегающей территории размещено большое количество бронетехники, при этом местным жителям запрещено покидать свои дома, а все попытки граждан самостоятельно эвакуироваться в безопасные места жёстко пресекаются;

в Высшетарасовке Днепропетровской области на территории сельской школы подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, позиции артиллерии и склады боеприпасов, подходы к зданию заминировали, но местное население об этом не предупреждено.

Подобные действия украинских властей демонстрируют их полное безразличие к судьбам собственных граждан и абсолютное пренебрежение всеми нормами и принципами международного гуманитарного права.

Кроме того, по имеющейся достоверной информации в Новомихайловке Донецкой Народной Республики боевики украинских вооруженных формирований заминировали объекты водонапорной станции, которые планируют взорвать и обвинить подразделения российских войск в неизбирательных ударах по объектам жизненно важной инфраструктуры с последующим широким освещением в украинских и западных СМИ.

При этом на прилегающей к станции территории националисты разместили дальнобойную артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населённые пункты, а также позиции Вооруженных сил России, тем самым целенаправленно провоцируют российские подразделения на ответный огонь. В случае подрыва станции без водоснабжения останутся 11 населённых пунктов с общей численностью населения до 12,5 тысячи человек».

Фото: https://vk.com/mil