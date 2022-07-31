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Мурманская область. Арктика (16+)31.07.22 08:00

Украинские власти продолжают демонстрировать полное пренебрежение нормами морали и положениями международного гуманитарного права

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти продолжает фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан, а также использования украинскими вооруженными формированиями объектов социальной инфраструктуры в военных целях.

Как сообщает function.mil.ru, «в Северске Донецкой Народной Республики неонацисты в жилых домах (ул. Садовая) оборудовали огневые позиции и склады боеприпасов, при этом эвакуация местных жителей не проводилась;

в Измаиле Одесской области в агротехническом колледже (просп. Суворова) дислоцируются подразделения территориальной обороны, а на подступах к учебному заведению развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки;

в Харькове на территории машиностроительного колледжа (ул. Генерала Момота) размещены боевики украинских вооруженных формирований, РСЗО и артиллерия, подходы к учебному заведению заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено.

Кроме того, в Артемовске Донецкой Народной Республики в педагогическом училище (ул. Благовещенская) военнослужащими ВСУ оборудован опорный пункт, размещена бронетехника и артиллерия, а в помещениях учреждения под предлогом якобы обеспечения безопасности насильно удерживаются жители близлежащих домов.

Данные факты в очередной раз демонстрируют полное пренебрежение украинских властей к нормам морали и положениям международного гуманитарного права. Это происходит при молчаливом согласии стран так называемого коллективного Запада, которые продолжают закрывать глаза на многочисленные военные преступления киевского режима».

 

 

Фото: https://vk.com/mil

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