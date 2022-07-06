Украинские власти в очередной раз готовят провокацию, чтобы снова обвинить российских военнослужащих в якобы неизбирательных ударах по химически опасным объектам

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию продолжает фиксировать многочисленные факты преступных действий киевского режима в отношении мирного населения.

Как пишет function.mil.ru, «по имеющейся достоверной информации в Николаевке Донецкой Народной Республики боевики националистических формирований осуществляют подготовку провокации с применением отравляющих веществ. Для этого на насосно-фильтрационную станцию Славянской ТЭС украинские неонацисты завезли ёмкости с жидким хлором (свыше шести тысяч литров), которые они заминировали и планируют подорвать при подходе подразделений российских войск и формирований Донецкой Народной Республики.

Заранее предупреждаем «цивилизованный Запад» о готовящейся провокации, при реализации которой украинские власти снова обвинят российских военнослужащих в якобы неизбирательных ударах по химически опасным объектам с широким распространением сфабрикованных материалов в украинских и западных СМИ.

Кроме того, украинские вооруженные формирования, используя объекты химической промышленности для размещения подразделений и военной техники, умышленно создают предпосылки к возникновению техногенных аварий, в результате которых могут пострадать тысячи мирных граждан:

в Николаеве на территории предприятия «УкрХимТрансАммиак» (ул. Владимира Станко) боевики оборудовали позиции артиллерии и РСЗО;

в Харькове на предприятии «Харьков Химпром» (ул. Промышленная) дислоцированы подразделения территориальной обороны и размещено тяжелое вооружение;

в Одессе в непосредственной близости от ОАО «Одесский портовый холодильник» (ул. Таможенная площадь) размещена бронетехника и крупнокалиберная артиллерия подразделений ВСУ.

В очередной раз призываем мировое сообщество, Организацию Объединенных Наций, Организацию по запрещению химического оружия и другие международные организации оказать влияние на официальный Киев и принять действенные меры по недопущению использования вооруженными формированиями Украины химически опасных объектов в военных целях».

Фото: https://vk.com/mil