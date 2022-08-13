Украинские вооруженные формирования открыто и повсеместно используют учреждения здравоохранения и культуры, жилые дома, церкви, детские сады и школы для размещения боевых подразделений и тяжёлого вооружения

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти продолжает фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан.

Как сообщает function.mil.ru, украинские вооруженные формирования открыто и повсеместно используют учреждения здравоохранения и культуры, жилые дома, церкви, детские сады и школы, другие гражданские объекты для укрытия боевых подразделений и размещения тяжёлого вооружения, при этом эвакуация мирных граждан из указанных объектов не проводится, тысячи людей используются боевиками в качестве «живого щита»:

в Николаеве в жилом многоквартирном доме (ул. Прибугская) подразделениями ВСУ и территориальной обороны развернут опорный пункт, на прилегающей территории размещено большое количество бронетехники, под предлогом обеспечения безопасности националисты запретили мирным жителям покидать свои дома, а все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жёстко пресекаются;

в Харькове на верхних и нижних этажах жилых домов (ул. Чернышевского) дислоцированы подразделения ВСУ и националистического батальона «Кракен», оборудованы склады вооружения и артиллерийских боеприпасов, на крышах – огневые позиции ПЗРК;

в Павлограде Днепропетровской области на территории церкви (ул. Днепропетровская) националисты разместили огневые позиции тяжёлой артиллерии и РСЗО;

с территории школы-интерната №32 (ул. Панфилова) в Константиновке Донецкой Народной Республики подразделения ВСУ систематически обстреливают из артиллерии и РСЗО позиции российских Вооруженных сил, провоцируя их на ответный огонь.

Данные факты в очередной раз демонстрируют полное пренебрежение украинских властей к нормам морали и положениям международного гуманитарного права.

Кроме того, по имеющейся достоверной информации боевики украинских вооруженных формирований вблизи населённых пунктов Зелёный Гай и Миролюбовка Днепропетровской области заминировали автомобильные мосты через реку Средняя Терса, которые планируют взорвать, и по уже отработанному сценарию с освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские подразделения в якобы неизбирательных ударах по важным объектам транспортной инфраструктуры.

Фото: https://vk.com/mil