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Мурманская область. Арктика (16+)08.06.22 09:00

Украинские вооруженные формирования, пренебрегая благополучием собственного народа, продолжают использовать критически важные объекты переработки и хранения зерновых культур в военных целях

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию продолжает фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан. Как сообщает function.mil.ru, несмотря на острый дефицит зерна и угрозу продовольственного кризиса, украинские вооруженные формирования, пренебрегая благополучием собственного народа, продолжают использовать критически важные объекты переработки и хранения зерновых культур в военных целях:

в населенном пункте Губаревка Харьковской области на территории элеватора боевики подразделений территориальной обороны разместили бронетехнику и оборудовали огневые позиции артиллерии;

в Харьковской области на территории Золочевского элеватора подразделения ВСУ разместили артиллерийские орудия западного образца (предположительно, американские гаубицы М777), из которых обстреливают приграничные районы Российской Федерации;

в посёлке Новоэкономическое Донецкой Народной Республики и селе Нововасильевка Сумской области в ангарах зерно- и картофелехранилищ размещены подразделения ВСУ, а на прилегающей территории – тяжёлая бронетехника, крупнокалиберная артиллерия и РСЗО;

в населенном пункте Новодонецкое Донецкой Народной Республики боевики украинских националистических формирований разместили на территории элеватора артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты.

Цель подобных действий украинских националистов – спровоцировать ответный огонь, после чего по уже отработанному сценарию с широким медийным освещением в украинских и западных СМИ обвинить Вооруженные силы России в якобы неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры и создании угрозы продовольственной безопасности Украины.

Кроме того, достоверно установлено, что боевики националистических батальонов, покидая захваченные территории, не желая оставлять запасы зерна жителям города Мариуполя, намеренно совершили поджог крупного зернохранилища в морском порту. В результате уничтожено более 50 тысяч тонн зерна. Данное бесчеловечное преступление демонстрирует всему мировому сообществу «истинное лицо» киевского режима, который, фактически, применяет методы продовольственного терроризма в отношении собственного народа. Все это происходит в условиях полной поддержки со стороны стран так называемого цивилизованного Запада и не прекращающейся истерии вокруг лживых обвинений Российской Федерации в создании продовольственного кризиса в мире.

 

 

 

 

 

Фото: https://vk.com/mil

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