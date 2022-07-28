Украинские вооруженные формирования продолжают использовать объекты медицинской инфраструктуры в военных целях

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти продолжает фиксировать многочисленные факты преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан, а также использования украинскими вооруженными формированиями медицинских объектов в военных целях.

Как сообщает function.mil.ru, «в Харькове на территории городской клинической больницы №7 (Салтовское шоссе) дислоцируются подразделения украинского националистического батальона «Кракен»*, при этом всех больных независимо от их состояния здоровья цинично выгнали из лечебного учреждения;

в Сумах в здании детской городской клинической больницы (ул. Троицкая) размещён штаб территориальной обороны, склады вооружения и боеприпасов, а в подвале силой удерживаются персонал и пациенты больницы;

в Виннице в здании областной психиатрической больницы (ул. Пирогова) неонацисты во дворе разместили военную технику, при этом, эвакуация жителей близлежащих домов не проводилась.

Кроме того, в Николаевке Донецкой Народной Республики на территории центральной районной больницы (ул. Мира) военнослужащими ВСУ оборудован опорный пункт, размещена бронетехника, подходы к учреждению заминированы, но местное население об этом умышленно не уведомлено.

Подобные действия преступных украинских властей демонстрируют полное безразличие к судьбам собственных граждан и абсолютное пренебрежение всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права».

* - запрещенная на территории РФ экстремистская организация.

Фото: https://vk.com/mil