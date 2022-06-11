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Мурманская область. Арктика (16+)11.06.22 09:00

Украинские вооруженные формирования продолжают использовать образовательные учреждения, дома культуры и другие объекты социальной инфраструктуры в военных целях

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и правоохранительными органами продолжает фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирного населения Украины и народных республик Донбасса.

https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12424905@egNews

Как сообщает function.mil.ru, достоверно установлено, что руководство одесской военной администрации совместно со специалистами 83 центра информационно-психологических операций ВСУ готовит очередную циничную провокацию с целью обвинения российских Вооруженных сил в нанесении ударов по потенциально опасным объектам, в результате реализации которой могут пострадать сотни мирных жителей Одессы.

Для этого в густонаселенном районе города вблизи станции техобслуживания областной скорой помощи, где расположено место захоронения жертв чумы, подразделения ВСУ планируют разместить комплекс противовоздушной обороны или его макет. В случае удара ВКС России по данному объекту украинская сторона намерена распространить в СМИ информацию о возникновении в Одессе биологической опасности якобы по вине Вооруженных сил Российской Федерации.

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию неоднократно предупреждал международную общественность о подготовке украинскими националистами подобных провокаций, которые при полной поддержке преступных действий киевского режима странами так называемого цивилизованного Запада уже приобрели массовый характер.

…Кроме того, украинские вооруженные формирования продолжают использовать образовательные учреждения, дома культуры и другие объекты социальной инфраструктуры в военных целях.

Так, в Донецкой Народной Республике:

в Славянске в зданиях станции юных техников и школы №7 (ул. Энергетиков) оборудованы огневые позиции и размещены боевики вооруженных формирований Украины, а на прилегающей территории – бронетехника и артиллерийские орудия;

в Доброполье в школе-интернате (ул. Независимости), спецшколе №4 и лицее №5 (ул. Первомайская), общеобразовательной школе №7 (ул. Саратовская) размещены подразделения ВСУ и националистических формирований, оборудованы огневые позиции и склады боеприпасов;

в селе Клебан-Бык вблизи водонапорной станции и на территории средней общеобразовательной школы (ул. Школьная) украинскими националистами оборудованы опорные пункты, размещено тяжёлое вооружение и РСЗО;

в Краматорске в помещениях мебельной фабрики развёрнут штаб подразделений ВСУ, а на прилегающей территории оборудованы огневые позиции, размещена артиллерия.

При этом, украинские националисты жёстко пресекают все попытки местных жителей эвакуироваться из указанных населенных пунктов в безопасные районы. Боевики, умышленно провоцируя на ответный огонь, обстреливают из жилых кварталов позиции Вооруженных сил России и формирований Донецкой Народной Республики, чтобы по «отработанному сценарию» возложить на них ответственность за последствия якобы неизбирательных ударов.

Подобными действиями украинские власти в очередной раз демонстрируют своё бесчеловечное отношение к судьбам собственных граждан и полное пренебрежение нормами международного гуманитарного права. Преступления киевского режима, по-прежнему, остаются без внимания мирового сообщества и международных организаций.

 

 

 

 

Фото: https://vk.com/mil

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