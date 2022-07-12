Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию продолжает фиксировать многочисленные факты преступных действий киевского режима в отношении мирного населения.

Как сообщает telegra.ph, достоверно установлено, что в Славянске Донецкой Народной Республики украинскими националистами готовится очередная циничная провокация с гибелью мирного населения для обвинения российских Вооруженных сил в нанесении неизбирательных ударов по гражданским объектам. С этой целью в здании профессионального аграрного лицея (ул. Науки) под предлогом якобы обеспечения безопасности удерживаются жители близлежащих жилых кварталов. При этом, здание заминировано и боевики планируют его взорвать с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам в городе.

Заранее предупреждаем так называемый цивилизованный Запад, что указанную провокацию о «бесчинствах русских» киевский режим планирует широко распространить в украинских и западных СМИ.

Кроме того, украинские вооруженные формирования продолжают использовать образовательные учреждения и социальные объекты в военных целях:

в Харькове в помещениях национального технического университета (ул. Полтавский шлях) базируются подразделения ВСУ и польские наёмники, размещена артиллерия и РСЗО, при этом, эвакуация жителей из близлежащих домов умышленно не проводилась;

в Николаеве в детском саду №126 (просп. Мира) и школе №11 (ул. Китобоев) дислоцированы подразделения ВСУ и территориальной обороны;

в населённом пункте Пивничное Донецкой Народной Республики в детском саду №10 (ул. Новая) оборудован опорный пункт с казармой для размещения боевиков украинских вооруженных формирований и иностранных наёмников, подходы к зданию беспорядочно заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено;

в населенном пункте Широколановка Николаевской области на территории профессионально-технического училища (ул. Центральная) националисты разместили тяжёлое вооружение и бронетехнику, на крышах – позиции снайперов и расчёты ПЗРК.

Указанные действия киевских властей в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам граждан Украины и полное пренебрежение принципами международного гуманитарного права.

Фото: https://vk.com/mil