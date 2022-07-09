Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти продолжает тщательно фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан, а также использования вооруженными формированиями Украины образовательных учреждений в военных целях.

Как сообщает function.mil.ru, «в населённом пункте Виры Сумской области в здании школы дислоцированы иностранные наёмники, склады вооружения и боеприпасов, а в непосредственной близости от учебного заведения размещены тяжёлая техника и артиллерия;

в Кривом Роге на территории гимназии №44 (ул. В. Скрипки) украинские националисты разместили бронетехнику, артиллерию и РСЗО, а по периметру учебного заведения выставили блокпосты;

в Харькове в здании школы №165 (ул. Метростроителей) дислоцированы боевики украинского националистического батальона «Кракен», оборудован опорный пункт со складами оружия и боеприпасов;

в населённом пункте Нью-Йорк Донецкой Народной Республики в школе №17 (пер. Школьный) подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт со складом оружия и боеприпасов, а на прилегающей территории разместили бронетехнику, РСЗО и артиллерию, при этом, подходы к учебному заведению заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено.

Достоверно установлено, что по указанию западных кураторов украинскими властями отдан приказ провести карательные рейды в Николаеве с целью выявления и последующей публичной расправы над пророссийски настроенными гражданами, а также лицами, проявляющими недовольство политикой киевского режима. Для этого из Киева, Одессы и Львова в город Николаев прибыли сотрудники СБУ и до 500 боевиков националистического батальона «Цунами», специально подготовленных к проведению подобных акций устрашения.

Особый цинизм таких бесчеловечных действий заключается в том, что для достижения своих преступных целей киевский режим готов принести в жертву жизни собственных граждан, тем самым полностью повторяя методы нацистов на оккупированных территориях в период Великой Отечественной войны.

Кроме того, по имеющейся достоверной информации многие сотрудники Главного управления разведки министерства обороны Украины наркозависимы и имеют «богатое» криминальное прошлое: судимости за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования. Таким образом, под «крышей» ВСУ легально «спрятались» отъявленные рецидивисты. Данные обстоятельства подтверждают, что бесчеловечные провокации, в том числе с гибелью мирных граждан, планируют и проводят личности с бандитским опытом. При этом, факты глумления и издевательств киевского режима над собственным народом установлены и имеют достаточную доказательную базу. Эти преступления детально расследуются, а виновные неизбежно понесут справедливое заслуженное наказание за совершенные ими злодеяния».

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