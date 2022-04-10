«Укрась свой Север»: молодёжь региона приглашают к участию в конкурсе эскизов муралов

Региональный центр развития добровольчества и поддержки молодёжных движений объявляет о начале приема творческих работ на конкурс эскизов художественных панно (муралов). Реализовать свои идеи и предложить творческие проекты могут молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, проживающие на территории Мурманской области.

На конкурс принимаются авторские работы по четырем номинациям: «Природа Кольского Севера», «История Мурманской области», «#НаСевереЖить», «Культура, традиции и история саамов».

Для участия необходимо в срок до 20 мая направить свою творческую работу на адрес электронной почты murmanmolodej@mail.ru. Ключевое условие: эскиз должен быть выполнен участником самостоятельно, то есть не должен быть скопирован или срисован. Объявление результатов конкурса и награждение победителей пройдет 30 мая.

Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, лучшие эскизы будут направлены на рассмотрение в Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области и, возможно, украсят фасады зданий городов регион.

Подробная информация и конкурсное положение размещены в официальной группе Регионального центра развития добровольчества и поддержки молодёжных движений в социальной сети «ВКонтакте».