Украшения в форме сердца — самый популярный подарок на 14 февраля

Ещё недавно украшения ко Дню святого Валентина были красивым жестом, утверждают журналисты iz.ru. В 2026 году романтика стала практичнее: влюбленные выбирают аксессуары, которые легко вписываются в повседневный стиль и остаются с нами надолго. О том, почему утилитарность стала новой формой любви и какие ювелирные символы сегодня считываются как чувства, рассказала 9 февраля категорийный директор «S…V» Таисия Изнова.

По её словам, в числе лидеров сегодня — изделия с драгоценными камнями, прежде всего бриллиантами и танзанитами, а также тонкие, деликатные сердца из золота: классические модели с фианитами или графичные версии без вставок. Самым устойчивым символом любви в 2026 году всё ещё остаются сердца. Особенно востребованы модели с цветными драгоценными и полудрагоценными камнями, а также кристаллами. Отдельное место занимают фирменные сердца с танзанитами — камнем, который у многих ассоциируется с великой историей любви из фильма «Титаник».

«Танзанит — это не просто красивый камень, а сильный культурный символ. Он вызывает эмоциональный отклик, ассоциации с кино, историей, большой любовью, и именно за этим настроением люди часто приходят к нам в преддверии 14 февраля», — заявила Изнова.

В серебряном сегменте в 2026 году особенно заметен спрос на дутые оверсайз-украшения с инкрустированными кристаллами в форме сердца. За счет выразительной формы они выглядят ультрамодно, но при этом легко адаптируются под повседневные образы — именно это делает их универсальным подарком.

Отдельный тренд года – фактурные сердца, которые работают не только визуально, но и тактильно. Это крупные формы, где металл отлит с множеством граней и сияет без использования камней. Такие кулоны часто носят на модных шнурках или лентах с бантом, превращая украшение в выразительный стилистический акцент.

Также в 2026 году устойчиво растёт интерес к сердцам с кристаллическим полотном в качестве вставки. Цветовая палитра широкая, но наибольшей популярностью пользуются нежно-персиковые оттенки и насыщенный праздничный красный — они считываются как романтичные, но при этом выглядят современно.

Кроме того, добавила эксперт, внимания заслуживают украшения с сердцами в модном цвете ice blue. Холодный, чистый оттенок в сочетании с кристаллами актуальных огранок делает такие изделия свежей альтернативой классической «валентиновской» эстетике.