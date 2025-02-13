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Мурманская область. Арктика (16+)13.02.25 10:00

Укрепление международного сотрудничества на Крайнем Севере обсудят в рамках форума «Арктика – территория диалога»

В Москве состоялась встреча советника Президента Российской Федерации, ответственного секретаря оргкомитета по подготовке и проведению международного арктического форума «Арктика – территория диалога» Антона Кобякова и директора департамента европейских проблем Министерства иностранных дел России, старшего должностного лица Арктического совета от Российской Федерации Владислава Масленникова.

Участники обсудили развитие международного сотрудничества в Заполярье, а также наполнение и темы деловой программы МАФ-2025, который состоится в Мурманске 26–27 марта под девизом «На Севере – жить!». Организатором мероприятия выступает Фонд «Росконгресс» при поддержке правительства Российской Федерации.

«Арктика – уникальный регион, который имеет важное значение для системного решения задач, связанных с развитием логистики, добычей полезных ископаемых и другими стратегическими вопросами, которые влияют на глобальную повестку. Россия играет ключевую роль в развитии и освоении северных широт. Накоплен уникальный опыт для работы в экстремальных условиях Севера, что позволяет не только эффективно развивать экономический потенциал региона, но и бережно сохранять его хрупкую экосистему. Кроме того, Россия неизменно подчеркивает важность учёта интересов коренных народов, сохранения их культурного наследия и традиционного уклада жизни. Развитие Арктики – это не только вопрос экономики, но и часть национальной идентичности и суверенитета. Несмотря на противодействие западных государств, Россия открыта для равноправного диалога и взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами. Уверен, предстоящий международный арктический форум станет значимой площадкой для формирования новых инструментов устойчивого сотрудничества на Крайнем Севере», – подчеркнул Антон Кобяков.

На встрече было отмечено, что работа в рамках традиционных международных диалоговых площадок Заполярья, в том числе на базе Арктического совета, в настоящее время фактически остановлена. Тем не менее есть потенциал как для восстановления конструктивного взаимодействия с арктическими странами, так и для расширения кооперации с внерегиональными государствами.

«В рамках Арктического совета частично возобновлена деятельность рабочих групп с российским участием, что позволяет рассчитывать на восстановление эффективной коммуникации с другими государствами региона. Мы готовы к взаимовыгодному сотрудничеству для раскрытия экономического потенциала Арктики с учётом интересов коренных народов и сохранения экологического баланса на Крайнем Севере. Обсуждение перспективных международных инициатив, в том числе с внерегиональными государствами, займет важное место в программе форума. Этот диалог будет способствовать устойчивому развитию Арктики и сохранению мира и стабильности в регионе», – отметил Владислав Масленников.

В 2023 году завершилось председательство России в Арктическом совете. Особое внимание было уделено четырём приоритетным направлениям: «Население Арктики, включая коренные народы», «Охрана окружающей среды, включая вопросы изменения климата», «Социально-экономическое развитие», а также «Укрепление арктического сотрудничества». За два года прошло порядка 90 мероприятий.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, международный арктический форум «Арктика – территория диалога» является ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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