Укрепление торгово-экономических, деловых и культурных связей между Санкт-Петербургом и Мурманской областью продолжится. Об этом решили стороны по итогам визита делегации Санкт-Петербурга в наш регион.

В Мурманске на пресс-конференции подвели итоги проведения деловой миссии Санкт-Петербурга в Кольском Заполярье. В мероприятии приняли участие председатель комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики Герман Широков, и.о. министра развития Арктики и экономики Мурманской области Дмитрий Титаренко, а также представители предприятий-участников деловой миссии Санкт-Петербурга.

Председатель комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики поблагодарил коллег из правительства Мурманской области за гостеприимный приём, а также отметил, что укрепление торгово-экономических, деловых и культурных связей продолжится.

«Деловые миссии в регионы Арктической зоны России, которые организовывает комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики для представителей бизнес-сообщества Северной столицы, уже показали свою востребованность и эффективность. Новая деловая миссия в Мурманскую область не стала исключением. Взаимодействие между предприятиями и организациями наших регионов проходит результативно, с очень хорошими перспективами на долгосрочное сотрудничество», – сказал он.

В ходе визита состоялось посещение ФГУП «Атомфлот», АО «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция», АО «Мурманский морской торговый порт», а также других производственных предприятий Мурманска. Участники деловой миссии обменялись опытом в рамках прошедшего круглого стола.

«Мурманской область – регион с богатой историей и широким спектром направлений развития: от судоремонта и горной промышленности до туризма. Нам есть, что показать, и чем удивить. По итогам бизнес-миссии коллеги из Санкт-Петербурга это подтвердили. По результатам их визита будут представлены предложения по интересующим отраслям. Мы со своей стороны окажем всестороннюю поддержку во взаимодействии с предприятиями и организациями нашего региона. Обладая значительным инвестиционным потенциалом и богатой ресурсной базой, правительство Мурманской области нацелено на развитие нашего региона, как флагмана Арктической зоны Российской Федерации, что безусловно будет содействовать развитию наших связей с комитетом Санкт-Петербурга по делам Арктики и предприятиями города Санкт-Петербурга», – подчеркнул Дмитрий Титаренко.

В ходе визита удалось достичь предварительных договоренностей на поставку в Мурманск высокотехнологичного оборудования для различных сфер деятельности, а также для обеспечения развития и модернизации инфраструктурных проектов.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, в рамках развития достигнутых договоренностей один из членов делегации Санкт-Петербурга – директор компании «Полисервис» Николай Самойлов передал в дар Мурманскому Арктическому университету для оснащения лаборатории рефрактометр СНЕЛ-105, произведенный данной компанией и предназначенный для измерения концентрации жидкостей, например, измерения солености воды, концентрации противообледенительных жидкостей и определения качества различных видов топлива, используемых в Арктике.

Фото: https://gov-murman.ru