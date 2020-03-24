Улица Сафонова флотской столицы – претендует на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды

Североморск второй год подряд принимает участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Чтобы учесть мнение и предложения жителей, было издано постановление главы ЗАТО г. Североморск от 28.02.2020 года № 337, в котором жителям флотской столицы предлагалось направить в специально созданную комиссию при администрации свои предложения по выбору общественной территории для благоустройства. Таких предложений в период с 1 по 20 марта поступило 6: четыре с письменным обоснованием, одно по телефону и одно в ходе онлайн-опроса.

Среди предложений – обустройство горнолыжного склона на Маячной сопке в районе улицы Восточная; создание современной зоны отдыха в Загородном парке; благоустройство площадки на мысе Алыш - в районе памятника «Ракета»; благоустройство улицы Сафонова, а также Городского парка и улицы Кирова.

Члены комиссии, возглавляемой главой ЗАТО г. Североморск Владимиром Евменьковым, приняли единогласное решение в пользу предложения заместителя председателя Совета депутатов Игоря Козинского по благоустройству улицы Сафонова. Эта улица – место притяжения для всех жителей Североморска. Здесь проводятся массовые мероприятия, эта улица – место проведения досуга, она объединяет Приморскую площадь, Городской парк, на этой улице расположены и выставочный комплекс, музей города и флота, Дом офицеров флота. Наконец, это историческое место для Североморска, где первые каменные дома появились в 1939 году, а сама улица имеет инвестиционную привлекательность.