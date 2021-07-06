Уличное освещение Оленегорска, Апатитов и Кировска будет модернизировано

Готовность Оленегорска, Апатитов и Кировска к реализации проектов по модернизации системы уличного освещения обсудили в рамках совещания с участием руководителей региональных Минэнерго и ЖКХ, Корпорации развития, представителей администраций муниципалитетов, потенциальных инвесторов.

Повестка включала вопросы проведения мероприятий по повышению энергоэффективности на объектах уличного освещения муниципалитетов, а также преимущества и особенности различных договорных и инвестиционных механизмов, в том числе энергосервисных контрактов и концессионных соглашений.

Энергообследование территорий показало, что в Кировске существует потребность в модернизации систем уличного освещения, а также необходима замена морально устаревших опор уличного освещения, установка дополнительных опор ЛЭП; в Оленегорске необходима замена ламп уличного освещения; Апатиты заинтересованы в заключении энергосервисного контракта на модернизацию определенного участка сети наружного уличного освещения.

Проведение необходимой модернизации возможно на условиях энергосервиса.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, ещё одним вариантом в рамках государственно-частного партнерства является лизинг. Применение такого механизма уместно там, где по объективным причинам концессия и энергосервис нецелесообразны.

«Принимая во внимание особенности как энергосервиса, так и ГЧП, для достижения наилучшего результата, нам необходимо произвести расчеты с целью определения наиболее подходящего варианта реализации мероприятий по модернизации уличного освещения указанных городов», – прокомментировала и.о. министра энергетики и ЖКХ региона Алена Кузнецова.