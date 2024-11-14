Мурманская область. Арктика (16+)14.11.24 13:30
Уличный кинотеатр фестиваля «Северный характер» ждёт зрителей
До 17 ноября кино с северным характером можно посмотреть ещё на 15 площадках по всему городу, выбирайте свой идеальный сеанс на сайте фестиваля: https://vk.cc/cEdSHu
Как отмечает vk.com/murmanculture, первые показы анимационных фильмов в молодёжном пространстве «Контейнер-холл» уже прошли: окунёмся в атмосферу кинотеатра под открытым небом.
Следующие сеансы ждут зрителей сегодня, 14 ноября, с 18.00. Приглашаем всех на просмотры фильмов из новой конкурсной номинации.
До 17 ноября кино с северным характером можно посмотреть ещё на 15 площадках по всему городу, выбирайте свой идеальный сеанс на сайте фестиваля: https://vk.cc/cEdSHu
Фото и видео: https://vk.com/clip-156363751_456239485
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