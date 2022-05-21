Улицы и проезды в Мурманске, названные в честь героев и событий Великой Отечественной войны, отремонтируют в рамках нацпроекта

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году в Мурманске запланирован ремонт 28 участков автодорог протяженностью 13,5 км, в том числе на улицах и проездах, названных в честь героев или событий Великой Отечественной войны.

Так, в соответствии с заключенными договорами и графиками производства работ, с 1 мая 2022 года в Мурманске уже начались работы на ул. Зои Космодемьянской и проезде от ул. Саши Ковалева до дома 40/3 по ул. Чумбарова-Лучинского: произведён демонтаж/монтаж бортового камня. На ул. Анатолия Бредова начаты подготовительные работы, установлены дорожные знаки, информационные щиты.

В июне начнутся работы на внутриквартальном проезде от ул. Капитана Буркова, 39 до ул. Полярные Зори, 46, а также на ул. Капитана Пономарёва. После завершения работ, запланированных ГОУП «Мурманскводоканал», начнется работа и на участке по ул. Алексея Хлобыстова от пр. Героев-североморцев до ул. Гончарова, а также на проезде от дома №18 по ул. Алексея Хлобыстова до дома №9 корп. 6 по ул. Адмирала флота Лобова.

В июле работы начнут производиться на ул. Генерала Журбы и ул. Полярной Дивизии, сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства.