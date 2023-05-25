Улицы Мурманска начнут мыть экологически чистым шампунем

Асфальтобетонное покрытие проезжей части основных улиц Мурманска начнут очищать с применением специального моющего средства. Первый этап мойки пройдёт 1 июня, после завершения работ по очистки проезжей части от песка.

«Специальным средством тщательно промоют участки асфальтобетонного покрытия основных улиц: проспекты Кольский, Ленина, Героев-североморцев, улицы Шмидта, Гвардейская, Челюскинцев, Старостина, Карла Маркса, Полярные Зори, Планерная, Радищева, Ломоносова, Зои Космодемьянской, Шабалина, Академика Книповича, Капитана Буркова, Траловая, Подгорная, а также проезды и переулки центральной части города. Цикл промывок продлится все лето», - рассказал директор ММБУ «Управление дорожного хозяйства» Денис Рысев.

Технология промывки заключается в предварительной обработке дорожных поверхностей водой с концентрированным универсальным низкопенным экологически чистым моющим средством, далее, через несколько часов шампунь тщательно удаляется напором воды. После мойки осуществляется уборка лотков у бордюров от мусора. Применяемое моющее средство экологически безопасно.

Промывка с применением шампуня помогает устранить с асфальтобетонного покрытия остатки противогололедных реагентов, масляные и жировые загрязнения, налеты выхлопных газов и пыли, которые не смываются обычной водой, а также снижает запыленность окружающего воздуха. Также в летний период будет выполняться механизированное увлажнение асфальтобетонного покрытия проезжей части и пешеходных зон с целью обеспыливания. Для выполнения такой работы на вооружении у ММБУ «Управление дорожного хозяйства» и подрядных организаций имеется 17 единиц специализированной поливомоечной техники.

Фото: ММБУ «Управление дорожного хозяйства».