Улицы, названные в честь героев и событий Великой Отечественной войны, будут отремонтированы в Мурманске в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

В этом году в областном центре дорожным нацпроектом будет охвачен ремонт дорог на улицах, которым присвоены имена героев Великой Отечественной войны, а также на улицах, которые названы в честь ее событий. Важной задачей является приведение в нормативное состояние городских дорог, а также повышение внимания населения к истории России, подвигу советского народа в Великой Отечественной войне.

Так, в дорожно-строительном сезоне текущего года в Октябрьском округе Мурманска будет отремонтирована улица Гвардейская, названная в честь гвардейских воинских частей, принимавших участие в разгроме немецко-фашистских захватчиков в октябре 1944 года.

В честь руководившего областью и городом Мурманском в годы Великой Отечественной войны Старостина Максима Ивановича названа улица, расположенная в одной из верхних частей города. В текущем году будет отремонтирован проезд от дома №85 до дома №93.

В Первомайском округе Мурманска на улице Зои Космодемьянской, названной в честь первой женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны, отремонтируют участок от дома №34 до дома №108 корп. 2 по проспекту Кольскому.

В Ленинском округе улица, которая получила название в честь подвига и героизма 6-й Комсомольской Батареи, будет также ремонтироваться по нацпроекту. Здесь будут выполнены работы по ремонту проезжей части, тротуаров и устройству бортового камня.

В северной части областного центра параллельно друг другу расположены две улицы: 1-я носит название Героя Советского союза Михаила Ивченко, проявившего мужество и героизм в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, 2-я названа в честь летчика-истребителя Алексея Хлобыстова, воевавшего на фронтах Великой Отечественной войны с первого дня. Проезд между указанными улицами в рамках нацпроекта будет обновлен, в ходе ремонта отремонтируют тротуары, проезжую часть, восстановят колодцы, а также обустроят искусственные дорожные неровности.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, не оставлен без внимания и проспект Героев-Североморцев, по которому традиционно проходит шествие «Бессмертного полка». Проезжая часть здесь обновляется в рамках нацпроекта поэтапно, к примеру, в прошлом году отремонтирован участок от проезда Серпантин до Верхне-Ростинского шоссе, а в этом году будет охвачен ремонтом участок от Верхне-Ростинского шоссе до улицы Александрова.