Улов российских рыбаков с начала года превысил 915 тысячи тонн

По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), с начала года общероссийский вылов составил 915,2 тысячи тонн водных биоресурсов.

Как сообщает t.me/s/fish_gov_ru, рыбаки Северного бассейна к 4 марта текущего года добыли 53,4 тысячи тонн морепродуктов, в том числе трески –38,4 тысячи тонн; пикши – 7,5 тысячи тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 43,5 тысячи тонн (+18,9 тысячи тонн, или 76,7% к уровню соответствующего периода 2024 г.).