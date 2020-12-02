Улов рыбаков на Северном бассейне к 30 ноября сократился на 10,77 тысячи тонн

По данным системы мониторинга Росрыболовства, российские рыбопромышленники на 30 ноября, увеличили объём добычи водных биоресурсов на 17,92 тысячи тонн (на 0,4%) по сравнению с показателем на ту же дату в прошлом году, до 4 млн 619,80 тысячи тонн.

Улов российских рыбаков на Северном бассейне к 30 ноября сократился на 10,77 тысячи тонн (2,27%) по сравнению с прошлогодним показателем, до 464,89 тысячи тонн. На промысле трески вылов снизился на 19,92 тысячи тонн - до 287,09 тысячи тонн, на промысле пикши - вырос на 10,8 тысячи тонн - до 81,73 тысячи тонн.

В зонах иностранных государств российский рыбопромысловый флот сократил улов на 43,9 тысячи тонн - до 277,2 тысячи тонн, в конвенционных районах и открытой части Мирового океана - на 45 тысячи тонн - до 282,7 тысячи тонн.