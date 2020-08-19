Улов рыбаков Северного бассейна: треска в минусе, пикша в плюсе
Согласно данным системы мониторинга Росрыболовства, общий объём добычи (вылова) водных биоресурсов всеми российскими пользователями по состоянию на 17 августа
На Северном рыбохозяйственном бассейне общий объём добычи водных биоресурсов составил 341,74 тысячи тонн (-5,32 тысячи тонн, или -1,53% к уровню прошлого года). На промысле трески – 225,91 тысячи тонн (-16,09 тысячи тонн). Вылов пикши – 54,78 тысячи тонн (+10,42 тысячи тонн).
В зонах иностранных государств объём добычи составил 240,2 тысячи тонн (+7,6 тысячи тонн). В конвенционных районах и открытой части Мирового океана – 175,3 тысячи тонн (-10,4 тысячи тонн).