Улов рыбаков Северного бассейна: треска в минусе, пикша в плюсе

Согласно данным системы мониторинга Росрыболовства, общий объём добычи (вылова) водных биоресурсов всеми российскими пользователями по состоянию на 17 августа 2020 г . составил 3320,84 тысячи тонн (в том числе во внутренних водных объектах – 42,48 тысячи тонн), что на 13,65 тысячи тонн, или на 0,4% больше уровня 2019 года.

На Северном рыбохозяйственном бассейне общий объём добычи водных биоресурсов составил 341,74 тысячи тонн (-5,32 тысячи тонн, или -1,53% к уровню прошлого года). На промысле трески – 225,91 тысячи тонн (-16,09 тысячи тонн). Вылов пикши – 54,78 тысячи тонн (+10,42 тысячи тонн).

В зонах иностранных государств объём добычи составил 240,2 тысячи тонн (+7,6 тысячи тонн). В конвенционных районах и открытой части Мирового океана – 175,3 тысячи тонн (-10,4 тысячи тонн).