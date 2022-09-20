Улучшение региональной инфраструктуры в сфере культуры позволяют делать досуг северян интереснее, а региональные мероприятия – ярче

В этом году на модернизацию учреждений и создание современных и технологичных культурных пространств, отвечающим запросам северян, направлено более 1 млрд рублей – это на 70% больше, чем в 2021 году.

О том, какие обновления в этом году произошли в региональных и муниципальных учреждениях культуры, на оперативном совещании правительства Мурманской области вчера рассказала министр культуры Ольга Обухова.

Реализация масштабных инфраструктурных преобразований требует привлечения федерального финансирования. В течение последних лет региональный Минкульт принимает активное участие в конкурсных процедурах, проводимых в рамках Национального проекта «Культура», и в 2022 году Кольское Заполярье получило из федерального бюджета более 87 млн рублей.

Благодаря поддержке, в Кировске появился виртуальный концертный зал, в 6 муниципалитетах по модельному стандарту до конца года обновится 7 библиотек, в селе Зареченск Кандалакшского района проводится капитальный ремонт фасада и части помещений Культурно-досугового центра «Космос», в Ковдоре завершается ремонт Детской школы искусств, а в Мурманске продолжаются работы в Детской художественной школе.

Обновления учреждений культуры также являются значительной частью реализации стратегического плана «На Севере – жить!». При поддержке областного бюджета в библиотеках, музеях, домах и Дворцах культуры проводятся капитальные ремонты и закупается новое оборудование.

Внимание уделяется как крупным городам, так и отдаленным населенным пунктам. Например, в Ловозерском районе впервые за длительное время проводится ремонт учреждений культуры, расположенных в Каневке и Краснощелье, обновления также проходят в Туманном, Лувеньге, Ревде, Кашкаранцах и других дальних уголках Кольского Заполярья.

«Уже началась подготовка к участию в 2023-2024 годах в конкурсных процедурах по привлечению федерального финансирования на проведение капитальных ремонтов зданий и помещений учреждений культуры. Для этого уже в текущем году будет разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт зданий 20 учреждений культуры», – отметила министр культуры.

Как сообщает региональное Министерство культуры, кроме того, более 300 млн рублей в областном бюджете предусмотрено на модернизацию областных учреждений культуры. Совсем скоро новый облик обретет здание областной детско-юношеской библиотеки. Также завершается капитальный ремонт фасада ДК Моряков, обновления затронут Мурманский колледж искусств. Кроме того, на базе областной «Научки» обновлено арт-пространство Центра современных искусств.

«Обновление культурных пространств и достойная финансовая поддержка способствуют повышению качества культурной жизни и позволяет проводить крупномасштабные события, которые также являются частью плана «На Севере – жить!». Наиболее запомнившиеся мероприятия, которые уже прошли в регионе – это форум «КультАрктика», фестивали «Беломорье» и «Арктический берег», заседание Научно-методического совета архивов СЗФО, гастроли лучших творческих коллективов в рамках акции «КультMIX», выставки из собрания Русского музея, а также гастроли ведущих российских исполнителей», – подчеркнула Ольга Обухова.

Фото: https://gov-murman.ru