Улучшения качества жизни в ближайшие три-пять лет ожидают почти 50% россиян - опрос

Около половины россиян (46%) полагают, что есть реальные основания ожидать улучшения уровня и качества жизни в России в ближайшие три-пять лет. Об этом можно судить по итогам опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), опубликованным на официальном сайте социологического центра.

Результаты исследования показывают, что наиболее оптимистичные ожидания у респондентов 18-30 лет (56%).

Согласно опросу, почти каждый пятый (18%) не ждёт каких-либо изменений условий жизни в стране в этот период.

Ухудшений ожидает каждый девятый (11%), среди сограждан 46-60 лет - каждый седьмой (14%), отмечают социологи.

По данным ФОМ, каждый четвертый (25%) затрудняется что-либо предположить относительно того, как может измениться жизнь в стране.

Что касается ожиданий для себя лично и для своих семей по уровню и качеству жизни на ближайшие три-пять лет, то, по данным исследования, почти каждый второй (49%) уверен, что станет лучше, а среди респондентов 18-30 лет эта доля составляет 70%.

Почти каждый пятый (19%) не ждёт для себя изменений, ухудшений ожидают 6% респондентов и оставшиеся 26% участников опроса не знают, что сказать по данному поводу, отмечают социологи.

Опрос проводился 4-6 октября среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ в 53 регионах, отмечается в отчёте ФОМ.