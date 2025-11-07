Улучшенные условия по льготным ипотечным программам призваны повысить спрос среди жителей Мурманской области

Минфин России проработал важные изменения, которые касаются популярных льготных ипотечных программ — «Семейная ипотека» и «Дальневосточная и Арктическая ипотека». Главное новшество — теперь заёмщики смогут снизить ставку по комбинированным кредитам, где часть займа оформлена по льготной программе, а часть — по рыночной.

Раньше при рефинансировании банки рассматривали рыночную часть как новый кредит, и льготная ставка автоматически пересчитывалась по стандартной, более высокой. Теперь эта проблема решена: рефинансировать рыночную часть можно без потери льготы, а количество таких рефинансирований не ограничено.

Размер, на который можно снизить ставку, будет зависеть от условий банков — ключевой ставки и стоимости фондирования. Это позволит многим северянам, пользующимся арктической ипотекой, снизить ежемесячный платёж и быстрее погасить кредит.

Ещё одно изменение — с 1 февраля оформить льготную ипотеку можно будет только один раз на семью. Теперь супруги обязаны выступать созаёмщиками, но при необходимости к ним можно привлечь и третьих лиц, если доходов семьи недостаточно для участия в программе.

Такая мера направлена на предотвращение злоупотреблений и сделает систему поддержки более справедливой, чтобы льготные кредиты получали действительно нуждающиеся семьи, которые хотят улучшить свои жилищные условия.

«Льготные ипотечные программы, действие которых было распространено на Мурманскую область и другие регионы АЗРФ благодаря инициативе губернатора Андрея Чибиса, пользуются популярностью у северян. Жители Кольского Заполярья оформили уже 1750 кредитов по «Арктической ипотеке» на общую сумму 5,83 млрд рублей и 408 по «Семейной» на общую сумму 1,65 млрд рублей. Улучшение условий по этим программам только подогреет интерес северян к ним», – отметила министр строительства Мурманской области Александра Карпова.