Умбские биокотельные активно готовятся к предстоящей зиме

Одной из точек на карте рабочей поездки заместителя губернатора Алексея Лыженкова в южной части региона стали биокотельные в Умбе, а также торфодобыча на месторождении «Катка-2».

Работы на котельных и тепловых сетях проводятся ООО «Тепло Людям. Умба» в строгом соответствии с утверждённым графиком. На текущий момент выполнено 80% из запланированных мероприятий. Нормативный запас топлива сформирован.

Как отмечает Министерство строительства Мурманской области, прошлый отопительный сезон в Умбе пройден без аварий.

Генеральный директор ООО «Тепло Людям. Умба» Георгий Палагин пояснил, что обществом предпринимаются все возможные действия для повышения надежности теплоснабжения в условиях Крайнего Севера. Так, в 2023 году планируется утвердить инвестиционную программу по реконструкции и перекладке более 2,5 км ветхих участков тепловых сетей, что позволит сократить более 5 тысяч Гкал потерь тепловой энергии.

«Выполнение плана добычи кускового торфа на сегодня составляет 66% – это 10 из 15 тысяч тонн торфа, необходимых для обеспечения полной потребности котельных», – пояснил вице-губернатор.

Работы продлятся до середины сентября.

Фото: https://gov-murman.ru