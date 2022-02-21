Зрители снова смогут присутствовать на официальных спортивных соревнованиях в Мурманской областиОПРОС: что вам не нравится в вашей работе?
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)21.02.22 12:00

Умение ставить палатку и готовность работать во дворце – какие навыки нужны экскурсоводам

В преддверии Всемирного дня экскурсовода, который будет отмечаться в понедельник, 21 февраля, служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснила, в каких регионах больше предложений для гидов и экскурсоводов, и сколько им готовы платить.

С начала года работодатели уже опубликовали более 200 вакансий для гидов и экскурсоводов – это в 2,5 раза больше, чем в начале прошлого года. Больше всего предложений в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Алтайском крае, Татарстане, Новосибирской и Свердловской областях. По данным аналитического сервиса «Люди в цифрах» от hh.ru, рыночный диапазон предлагаемых зарплат для таких специалистов – 28700–62 тысячи рублей.

Что касается самих предложений, то они весьма разнообразны. Например, в можно работать в художественной галерее или музее - в московской Галерее искусств им. Зураба Церетели открыта вакансия Экскурсовода с зарплатой до 52 тысяч рублей до вычета налогов. От кандидата требуется наличие искусствоведческого или смежного гуманитарного образования и хороший английский. А Экскурсоводу в Московскую Соборную мечеть готовы платить от 30  до 50 тысяч рублей, но при этом обещают вкусно кормить (оплачиваемые обеды), а работать можно 3 дня в неделю. Тем, кто всегда мечтал работать в роскошной остановке, можно обратить внимание на вакансию Экскурсовода во «Дворец Конгрессов» Санкт-Петербурга. От кандидата требуется знание техники публичных выступлений, делового протокола и этикета, а также основ психологии. Зарплата от 30 тысяч рублей.

Однако, экскурсоводы нужны не только в музеях. На Сахалине ищут Водителя-гида с опытом туристических походов. Зарплата от 100 до 130 тысяч рублей на руки. В задачи сотрудника будет входить транспортировка туристических групп на внедорожнике, проведение экскурсий, установка лагеря и помощь в приготовлении еды для группы. А на Камчатке открыта вакансия Гида-инструктора по сапбордингу с зарплатой от 70 до 130 тысяч рублей до вычета налогов. Компания предлагает оплату перелета и «работу на свежем воздухе в одном из красивейших мест России». От кандидата требуется «умение без труда поболтать со 100 людьми в день» и хорошая физическая подготовка.

Вакансия Гида-экскурсовода подойдёт тем, кто любит необычные проекты – немецкий производитель автодомов хочет предложить своим клиентам индивидуальный опыт путешествий по России. Задача сотрудника – составление туристического маршрута и экскурсионной программы. Требования – свободное владение немецким, эрудиция и знание истории и географии России.

Ещё одна тенденция – производственный туризм. Многие компании проводят экскурсии и знакомят туристов со своей продукцией и техникой ее производства прямо на предприятии. Бонус – обычно в такие программы входит дегустация. Например, в Краснодарском крае открыта вакансия Экскурсовода в компанию, производящую вино. А в Пятигорске ищут Экскурсовода на молочный комбинат (зарплата от 50 тысяч рублей до вычета налогов).

В регионах СЗФО сейчас открыта вакансия для Трансферного гида (Турция, Анталия) с зарплатой от 550 до 1000 долларов на руки. Перелёт из Москвы в Анталию и проживание – за счёт работодателя. От кандидата требуется стрессоустойчивость, готовность к ненормированному рабочему дню и действующий загранпаспорт.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Годовая инфляция в Мурманской области в январе 2022 года ускорилась
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Виктор
20.02.22 10:33
Шутить изволите. Только за теплоснабжение оплата по однокомнатной квартире увеличилась на 400 руб. (с 1627 до 2042 руб)
Комментарий к новости:Жителям г.п. Верхнетуломский рассказали о том, что их пожалели при очередном повышении тарифов ЖКУ
Юлия Свекольникова, ростовчанка.
18.02.22 17:00
"Танцоры, выступившие перед гостем праздника Дня кадета, к слову, сойдя со сцены могут без лишних усилий разобрать и собрать на скорость автомат Калашникова. Затем кадеты показали, как умеют оказыват
Комментарий к новости:В День кадета губернатор Андрей Чибис посетил мурманскую школу и пообщался с юными воспитанниками
Юлия Свекольникова, мурманчанка.
18.02.22 16:38
Здравствуйте, Андрей Владимирович! Вам пишет неравнодушная мурманчанка. Пожалуйста, прочтите мой комментарий. И прошу считать его официальным к Вам обращением. МБОУ "Кадетская школа города Мурманска
Комментарий к новости:В День кадета губернатор Андрей Чибис посетил мурманскую школу и пообщался с юными воспитанниками
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728123456
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Игра с огнем». Художественный сериал, 5 серия (16+)22:55«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области в 2021 году ипотечные кредиты получили почти 10,5 тысячи семей-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочило почти на 1,19 рубля, доллар подрос почти на 1,01 рубля-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС увеличила выработку электроэнергии в январе на 10,4 процента-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 21 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)С 1 марта для части российский автовладельцев появится новый штраф
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика