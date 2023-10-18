Уменьшилось количество обращений в ФССП России от граждан-двойников

На 90% уменьшилось количество поступивших обращений в Федеральную службу судебных приставов от граждан, ошибочно идентифицированных должниками.

Положительная тенденция стала возможной благодаря федеральному закону от 21.12.2021 г. № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который вступил в силу 20 июня 2022 года.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области, указанный закон решил проблему однозначной идентификации должников в рамках исполнительного производства. В соответствии с законом в заявлении о выдаче судебного приказа, судебном приказе, исковом заявлении и исполнительном документе в обязательном порядке указывается один из дополнительных идентификаторов должников: СНИЛС, ИНН, ОГРН, серия и номер документа, удостоверяющего личность, серия и номер водительского удостоверения.

Тем не менее, случаи ошибочной идентификации граждан как должников всё ещё фиксируются. Это касается исполнительных производств, возбужденных по исполнительным документам, вынесенным до вступления в силу указанного закона и в которых отсутствуют идентификаторы граждан-должников.

Полные тезки должников, на которых числится чужой долг, могут решить проблему с помощью сервиса «Интернет-приёмная» официального сайта Федеральной службы судебных приставов, выбрав тему «Я двойник!».

Другой эффективный и быстрый способ решения вопроса граждан-двойников — обращение в чат-бот, размещенный в официальном аккаунте ФССП России в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/fssp_gov.

Рассмотрение обращения будет обеспечено Федеральной службой судебных приставов в течение двух дней.

Граждане также могут воспользоваться сервисом «Подача заявлений и ходатайств в Федеральную службу судебных приставов» на портале «Госуслуги». В пункте «Кем вы являетесь в исполнительном производстве?» необходимо выбрать вариант «На мне числится чужой долг. Я хочу его оспорить».

Данные способы связи с ведомством призваны оперативно решать вопросы, касающиеся ошибочной идентификации.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.