Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов

В Москве скончался маршал Советского Союза Дмитрий Язов, сообщили в Минобороны.

«Двадцать пятого февраля в Москве на 96-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни ушёл из жизни Маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов», - говорится в заявлении военного ведомства.

Язов был последним из военачальников, кому присвоили звание маршал Советского Союза. За подвиги в годы Великой Отечественной войны награждён орденом Красной Звезды.

С мая 1987-го по август 1991 года занимал пост министра обороны СССР. Под его руководством была проведена большая работа по повышению боеспособности Вооруженных сил, а также организованному выводу войск с территории Афганистана.

Дмитрий Язов будет похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах, об этом ТАСС сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин.