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Мурманская область. Арктика (16+)26.03.21 18:30

«Умка-21» удивляет - впервые в истории российского ВМФ проведено всплытие из-подо льда трёх атомных подводных лодок

Сегодня Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин заслушал по видео-конференц-связи доклад главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирала Николая Евменова о проходящей комплексной арктической экспедиции «Умка-21».

Адмирал Николай Евменов доложил, что с 20 марта в районе архипелага Земля Франца Иосифа, острова Земля Александры и прилегающей к нему акватории, покрытой сплошным льдом, под руководством Главного командования ВМФ проводится комплексная арктическая экспедиция «Умка-2021» при участии Русского географического общества.

«Впервые по единому замыслу и плану в приполярных районах выполняется комплекс учебно-боевых, научно-исследовательских и практических мероприятий различной направленности», — подчеркнул главком ВМФ.

В ходе экспедиции, по словам адмирала Николая Евменова, предусмотрены 43 мероприятия, из которых к настоящему времени выполнены 35, в том числе 10 совместно с Русским географическим обществом. Все мероприятия экспедиции выполняются планово.

Главнокомандующий ВМФ сообщил, что в экспедиции задействовано более 600 военнослужащих и гражданского персонала и около 200 образцов вооружения, военной и специальной техники. Все спланированные мероприятия проходят в суровых климатических условиях: в районе экспедиции средняя температура — минус 25–30 градусов по Цельсию, толщина ледяного покрова до 1,5 метров, ветер в порывах достигает 32 метра в секунду.

Адмирал Николай Евменов доложил Владимиру Путину, что в рамках арктической экспедиции впервые в истории российского ВМФ выполнены: всплытие из-подо льда трёх атомных подводных лодок в ограниченном районе радиусом 300 метров; полёт в приполюсный район с дозаправкой в воздухе пары истребителей МиГ-31 с проходом географической точки Северного полюса; практическая торпедная стрельба атомной подводной лодкой из-подо льда с последующим оборудованием полыньи в точке всплытия торпеды и ее подъем на поверхность; тактическое учение с подразделением арктической мотострелковой бригады в сложных метеоусловиях.

«По итогам проведенных мероприятий образцы вооружения, военной и специальной техники, участвующие в военно-технических экспериментах в целом подтвердили свои тактико-технические характеристики в условиях высоких широт и низких температур», — заявил главком ВМФ России.

Адмирал Николай Евменов также добавил, что проведение арктических экспедиций Военно-морского флота будет продолжено и в дальнейшем. При этом основным условием каждой последующей экспедиции будет освоение новых, ранее не изученных районов, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

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