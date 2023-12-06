Умка с мамой медведицей нашли свой дом в Полярных Зорях

В городе атомщиков на стене девятиэтажного дома появился уникальный мурал, который по праву стал одной из главных достопримечательностей Мурманской области. На бульваре «Северное сияние 2.0» символ Полярных Зорь - медвежонок Умка вместе с мамой расположились на фоне градообразующего предприятия — Кольской АЭС.

«Мурал - это необычный и оригинальный подарок к 50-летию Кольской АЭС от АО «Концерн «Росэнергоатом» для всех жителей нашего города. Уличная живопись всегда поднимает настроение, особенно в условиях долгой зимы. Теперь в Полярных Зорях есть еще один туристический объект, а у горожан - еще один повод для гордости», - отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

Работу выполняли художники из московской команды «Спектр» по приглашению АО «Концерн Росенергоатом». «У нашей команды большой опыт в области стрит-арта. Для росписи стены мы использовали всесезонную, морозостойкую краску для граффити, поэтому холод Заполярного края нам творить не помешал. Нашему муралу не страшна непогода, влажность и перепады температур, поэтому семейство белых медведей будет радовать полярнозоринцев ещё долгие годы», - прокомментировал один из создателей картины.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, в регионах России продолжается реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Создаются пространства для интересного и полезного досуга, прогулок, отдыха всей семьёй и занятий спортом. Так, например, Полярные Зори стали победителем всероссийского конкурса по благоустройству малых городов. При частичном федеральном финансировании и поддержке Кольской АЭС в городе был реализован масштабный проект Бульвар «Северное сияние».

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.