«Умная библиотека» открылась в Мурманске

Сегодня в Мурманске состоялось торжественное открытие новой модельной библиотеки — филиала №4 МБУК «ЦДБ города Мурманска».

В результате модернизации здесь создана территория чтения, где размещён основной библиотечный фонд в соответствии с возрастными категориями читателей. Появился зал для проведения массовых мероприятий, медиа-зал с компьютерами и зоной виртуальной реальности.

«Умная библиотека» — это не только место для встреч и общения, но и грамотное сочетание чтения, цифровой информации, современных технологий, сообщает администрация города Мурманска.

Один из новых проектов библиотеки — предоставление помощи в освоении использования портала государственных услуг, сервиса «КонсультантПлюс» и других электронных ресурсов.

Также будет реализован цикл просветительских мероприятий по использованию различных компьютерных приложений, начнет работать программа виртуальных экскурсий.

Напомним, в городе Мурманске в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» с 2019 года создано 5 модельных муниципальных библиотек — одна взрослая и четыре детские.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23424&page=1