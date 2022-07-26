«Умные» приборы учёта в ЖКХ могут залезть в кошельки россиян

Минстрой России предлагает включать в тарифы на тепло и воду расходы на строительство и обслуживание «цифровой инфраструктуры», включая установку «умных» приборов учёта.

Как пишет «Коммерсантъ», увеличение тарифов на воду и тепло может помочь Минстрою провести масштабную цифровизацию строительной отрасли и ЖКХ стоимостью 393 млрд рублей до 2030 года. Но в некоторых регионах это может привести к росту общего платежа за ЖКХ сверх инфляции.

В Минстрое заявили «Ъ», что поправки «не повлияют на величину тарифов на коммунальные услуги для населения, поскольку индексы изменения платы граждан утверждаются в конце года распоряжением правительства». Повышение размера платы выше предельных индексов не допускается, говорят в Минстрое.

В Минэнерго и Минэкономики редакции не ответили.

В Совете производителей энергии поддерживают возможность учёта в тарифе расходов на внедрение и эксплуатацию цифровой инфраструктуры. Сейчас возможность «включения таких расходов в тариф напрямую не предусмотрена», утверждают там. Регулирование тарифов не меняется и сохраняется ограничение роста тарифа индексом изменения размера платы граждан, говорят в ассоциации.

В ФАС сказали «Ъ», что «не поддерживают изменения принципов предельных индексов платы граждан». Меры защиты граждан от необоснованного роста цен за ЖКХ должны оставаться прежними, считают в службе. В ФАС также подчеркивают, что возможность учёта затрат, в том числе и на цифровизацию, уже предусмотрена законодательством: для этого требуется обосновать её необходимость.

https://www.kommersant.ru/doc/5480419?from=glavnoe_2