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Мурманская область. Арктика (16+)13.06.24 13:00

«Умные» технологии в Полярных Зорях повысят уровень общественной безопасности

Концерн «Росэнергоатом», администрация города Полярные Зори с подведомственной территорией Мурманской области и АО «Росатом Инфраструктурные решения» реализуют проект развития сервисов «Умного города», затрагивающих ключевые сферы жизни горожан.

Как сообщает администрация муниципалитета, в 2024 году будет проведена модернизация городской системы видеонаблюдения, что позволит повысить уровень общественной безопасности, предупредить кризисные ситуации и происшествия, повысить эффективность реагирования. Уже на первом этапе до конца текущего года в цифровой ландшафт города планируется встроить централизованную систему видеонаблюдения, в которую будут интегрированы городские видеокамеры, установить программные модули, внедрить нейросетевую видеоаналитику. На реализацию этих мероприятий Концерн «Росэнергоатом» выделил 20 млн рублей.

Платформа «Умный город» внедряется в Полярных Зорях с 2019 года. На портале собраны цифровые городские сервисы, которые отображаются на интерактивной карте. С их помощью жители могут оставлять онлайн-обращения о проблемах городской среды и следить за статусом их выполнения, определять, к какому полицейскому участку и избирательному округу относится дом, узнавать контактную информацию участкового полиции или окружного депутата. В рамках реализации текущего проекта будут обновлены до последней версии программные модули платформы «Умные Полярные Зори» и мобильного приложения.

«Мы уделяем большое внимание диалогу с жителями. Развитие каналов обратной связи с помощью платформы «Умный город» помогает быстрее узнавать о проблемах горожан, сократить время исполнения по обращениям граждан. Понимая пользу цифры, мы хотим развивать проект и охватить самые важные сферы. И, конечно, централизованная система видеонаблюдения расширит спектр контролируемых угроз для города, повысит эффективность реагирования при выполнении мероприятий по их экстренному предупреждению и ликвидации», – отметил глава города Полярные Зори Максим Пухов. 

Модуль «Видеонаблюдение» интегрирует в себя работу с видеоархивом, позволит осуществлять геопривязку городских камер и получать к ним доступ из единого окна. Команда РИР осуществит поставку программного обеспечения и оборудования, проведёт сборку, пусконаладочные работы, подключение существующих городских камер, интеграцию системы городского видеонаблюдения с «Умным городом». Централизованная система будет способствовать улучшению координации оперативного взаимодействия дежурных, диспетчерских, городских служб за счет создания единого информационного пространства. В основе системы лежат апробированные силовыми ведомствами России технические решения, которые соответствуют действующей нормативно-правовой документации.

«Полярные Зори был одним из первых «умных» городов. Замечательно, что проект развивается, потому что все мы заинтересованы в обеспечении комфортного проживания людей в атомных городах, чтобы наши сотрудники и члены их семей имели такие же или даже лучшие возможности, как в мегаполисах. Именно поэтому мы начали реализацию проекта «Умный город». Внедряемые цифровые технологии для городской безопасности – продолжение нашей работы в этом направлении. Мы рады, что наши решения стали надёжными помощниками в развитии городов», – отметила Ксения Сухотина, генеральный директор РИР.

«Всей командой мы стремимся к системному подходу в развитии атомных городов. Проект «Умные города Росатома» как раз является одним из эффективных механизмов в этом направлении. Он повышает технологичность городской инфраструктуры и качество управления муниципальными ресурсами. Внедрение нового модуля в Полярных Зорях – важный шаг на пути создания комфортной и безопасной среды в городе», – отметила Светлана Чурилова, директор департамента по работе с регионами и органами государственной власти Концерна «Росэнергоатом».

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