УМВД России по Мурманской области переданы передвижные жилые модули

По поручению губернатора Андрея Чибиса заместитель губернатора – министр региональной безопасности Мурманской области Артем Долгов передал сотрудникам полиции в безвозмездное пользование три передвижных жилых модуля.

Как сообщает Министерство региональной безопасности Мурманской области, сотрудникам полиции были переданы ключи, а также различное специальное оборудование, необходимое для функционирования модулей. Артём Долгов подчеркнул, что работа по оказанию содействия сотрудникам правоохранительных органов находится на постоянном контроле главы региона.

«Передача передвижных модулей – один из элементов масштабной работы по оказанию помощи силам правопорядка, которые решают задачи по защите и охране наших граждан», – сказал Артем Долгов.

Передвижной жилой модуль предназначен для обеспечения комфортного проживания и работы в полевых условиях. Он представляет собой энергонезависимый автофургон, оборудованный всем необходимым для жизни при отсутствии внешних источников электричества, водоснабжения и т.д.

Мурманские полицейские смогут использовать модули для решения служебных задач на территории области в условиях чрезвычайных ситуаций.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/