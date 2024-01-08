УМВД России по Мурманской области предупреждает о том, что мошенники в праздничные дни не отдыхают!

В дежурную часть МО МВД России «Апатитский» обратился 58-летний пенсионер, который рассказал, что ему на его мобильный телефон поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший мужчина представился сотрудником одного из операторов сотовой связи и в целях смены тарифа на более «выгодный», убедил апатитчанина продиктовать ему код из поступившего смс-сообщения.

Закончив разговор, северянин обнаружил, что ему пришло уведомление из сервиса по представлению государственных услуг о том, что с неизвестного устройства выполнен вход в его аккаунт, который в последующем был заблокирован. Опасаясь за свои личные данные, мужчина обратился в полицию.

По данному факту следователем МО МВД России «Апатитский» возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации), где санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до двух лет.

Также, жертвой мошенников стал ещё один 31-летний житель Апатитского района, который, обратившись в отдел полиции, сообщил, что с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» искал для покупки автомобильных двигатель. Так, на одной из интернет-площадок по продаже товаров, ему попалось объявление о продаже необходимого ему двигателя по очень привлекательной цене.

Написав продавцу, последний попросил апатитчанина для удобства перейти в сторонний мессенджер и там продолжить беседу. В ходе переписки «продавец» поделился фотографиями товара и заверил потерпевшего, что двигатель находится в очень хорошем состоянии. Вскоре для покупки двигателя аферист убедил северянина перевести на указанную им банковскую карту денежные средства в размере 138 тысяч рублей. Осуществив перевод, потерпевший попытался связаться с продавцом, однако, тот перестал выходить на связь. Только после этого 31-летний житель города Апатиты понял, что стал жертвой мошенников.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба), где санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до двух лет.

Сотрудники УМВД России по Мурманской области в очередной раз советуют северянам, если вам позвонили и представились сотрудником банка, правоохранительных органов или оператором сотовой связи - немедленно прервите разговор! Если у вас возникли подозрения о сохранности личных сбережений, необходимо обратиться в необходимое отделение организации или позвонить на номер «горячей линии». При приобретении товаров и услуг по объявлением на интернет-площадках, не переходите в различные мессенджеры и продолжайте общение внутри сервиса объявлений, поскольку в таком случае встроенная защита может сработать на потенциального мошенника и пресечь дальнейший обман. Расскажите об этих простых правилах безопасности своим родственникам и знакомым.